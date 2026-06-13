Трамп и Зеленский могут встретиться на полях саммита G7

Дональд Трамп прибудет во Францию в понедельник, 15 июня, и в тот же вечер проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии саммита G7 во Франции и могут провести встречу в кулуарах мероприятия. Об этом на условиях анонимности рассказал чиновник Белого дома во время разговора с журналистами, сообщает Суспільне.

16 июня американский лидер примет участие в рабочей сессии стран G7, к которой также присоединится Владимир Зеленский.

В то же время в Вашингтоне отмечают, что отдельной двусторонней встречи между Трампом и Зеленским пока не запланировано, однако не исключают, что они могут пересечься во время мероприятия.

Представитель Белого дома подчеркнул, что главным приоритетом президента Дональда Трампа остается как можно более быстрое завершение войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров стран Ближнего Востока и президента Украины на саммит G7, который пройдет в Эвиане 15−17 июня.

11 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские лидеры на саммите G7, который состоится на следующей неделе во Франции, намерены воспользоваться встречами с президентом США Дональдом Трампом, чтобы привлечь его к планам по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной.

Отмечалось, что Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в войне изменилась в пользу Украины, что создает возможность для новых переговоров за пределами условий, сложившихся после встречи президентов США и РФ на Аляске.

Последняя встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря 2025 года в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде с участием делегаций обеих стран.

По итогам встречи Трамп и Зеленский назвали ее замечательной и продуктивной, однако подчеркнули, что наиболее проблемные вопросы — среди которых статус Донбасса и кардинально разные позиции РФ и Украины относительно захваченных территорий — остаются нерешенными.