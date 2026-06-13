Завоевавший историческое золото азербайджанский спортсмен завершил карьеру в 28 лет

Сегодня, в заключительный день чемпионата Азербайджана, состоялось последнее выступление 28-летнего прыгуна. После этого его торжественно проводили на покой.

Свою самую большую и историческую для Азербайджана победу Назим одержал в 2019 году, завоевав золото в тройном прыжке на чемпионате Европы в закрытых помещениях в Глазго.

Бабаев завершил карьеру из-за хронических травм, которые мучили его в последние годы.

Он также является чемпионом Европы-2015 среди молодежи и чемпионом Европы-2017 среди спортсменов не старше 23 лет. Помимо этого, на счету Назима Бабаева победы на Европейских играх-2015, Всемирных Универсиадах 2017 и 2019 годов, а также Исламиаде-2017.

Наш спортсмен выступал на двух Олимпиадах - в Рио и Токио.