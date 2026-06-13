Народная артистка Азербайджана Флора Керимова госпитализирована из-за проблем со здоровьем.
Процесс лечения артистки находится под контролем президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов навестил народную артистку. Он встретился с врачами и подробно ознакомился с ходом лечения.
По словам близких артистки, состояние Флоры Керимовой в настоящее время стабильное, она находится под наблюдением врачей, а для восстановления ее здоровья принимаются все необходимые медицинские меры.