USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Трамп: Соглашение подпишем завтра. А за ядерной пылью еще вернемся
Новость дня
Трамп: Соглашение подпишем завтра. А за ядерной пылью еще вернемся

Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии

Financial Times
21:20 1007

Вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times.

Директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики отметил, что вспышка произошла в момент трансформации мировой системы здравоохранения и усиления скепсиса к вакцинам и международному сотрудничеству после COVID 19. 

Одновременно политика США при президенте Дональде Трампе и министре здравоохранения Роберте Кеннеди-младшем, который известен критическим отношением к вакцинации, усилила давление на принципы глобального здравоохранения. США, долгое время выступавшие ключевым донором и интеллектуальным центром международных программ, вышли из ВОЗ с долгом в сотни миллионов долларов, а многие европейские страны также сокращают помощь, что подрывает возможности коллективного реагирования на новые вспышки.

Особую тревогу вызывает тип вируса, распространившийся в Конго: это штамм Бундибугио, ранее фиксировавшийся лишь в двух вспышках Эболы. Для него нет подходящих тестов, лекарств и вакцин, созданных под другие разновидности Эболы, поэтому обнаружение и сдерживание инфекции сильно осложнены, а вспышка превращается в проверку готовности мира к сценарию новой пандемии.

Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
22:38 3937
Сделка между США и Ираном станет ударом для Нетаньяху
Сделка между США и Ираном станет ударом для Нетаньяху Axios
21:50 794
Трамп: Соглашение подпишем завтра. А за ядерной пылью еще вернемся
Трамп: Соглашение подпишем завтра. А за ядерной пылью еще вернемся обновлено 21:29
21:29 10269
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии Financial Times
21:20 1008
Флора Керимова госпитализирована
Флора Керимова госпитализирована ФОТО
21:06 1913
Трамп застал Нетаньяху врасплох
Трамп застал Нетаньяху врасплох обновлено 17:52
17:52 6080
Талибы бросили армию против женщин
Талибы бросили армию против женщин
17:18 2677
Европу готовят к войне без США
Европу готовят к войне без США
16:59 1858
Когда похоронят Хаменеи?
Когда похоронят Хаменеи?
15:49 2293
Трамп показал ликвидацию Флореса
Трамп показал ликвидацию Флореса видео
15:02 4664
Новый указ Путина по армии
Новый указ Путина по армии
14:49 5877

ЭТО ВАЖНО

Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
22:38 3937
Сделка между США и Ираном станет ударом для Нетаньяху
Сделка между США и Ираном станет ударом для Нетаньяху Axios
21:50 794
Трамп: Соглашение подпишем завтра. А за ядерной пылью еще вернемся
Трамп: Соглашение подпишем завтра. А за ядерной пылью еще вернемся обновлено 21:29
21:29 10269
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии Financial Times
21:20 1008
Флора Керимова госпитализирована
Флора Керимова госпитализирована ФОТО
21:06 1913
Трамп застал Нетаньяху врасплох
Трамп застал Нетаньяху врасплох обновлено 17:52
17:52 6080
Талибы бросили армию против женщин
Талибы бросили армию против женщин
17:18 2677
Европу готовят к войне без США
Европу готовят к войне без США
16:59 1858
Когда похоронят Хаменеи?
Когда похоронят Хаменеи?
15:49 2293
Трамп показал ликвидацию Флореса
Трамп показал ликвидацию Флореса видео
15:02 4664
Новый указ Путина по армии
Новый указ Путина по армии
14:49 5877
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться