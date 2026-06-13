Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии

Вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется , пишет Financial Times.

Директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики отметил, что вспышка произошла в момент трансформации мировой системы здравоохранения и усиления скепсиса к вакцинам и международному сотрудничеству после COVID 19.

Одновременно политика США при президенте Дональде Трампе и министре здравоохранения Роберте Кеннеди-младшем, который известен критическим отношением к вакцинации, усилила давление на принципы глобального здравоохранения. США, долгое время выступавшие ключевым донором и интеллектуальным центром международных программ, вышли из ВОЗ с долгом в сотни миллионов долларов, а многие европейские страны также сокращают помощь, что подрывает возможности коллективного реагирования на новые вспышки.

Особую тревогу вызывает тип вируса, распространившийся в Конго: это штамм Бундибугио, ранее фиксировавшийся лишь в двух вспышках Эболы. Для него нет подходящих тестов, лекарств и вакцин, созданных под другие разновидности Эболы, поэтому обнаружение и сдерживание инфекции сильно осложнены, а вспышка превращается в проверку готовности мира к сценарию новой пандемии.