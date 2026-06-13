Сделка между США и Ираном станет ударом для Нетаньяху

Израильские чиновники крайне скептически настроены относительно возможного окончательного оформления сделки между США и Ираном, поскольку подписание соглашения может стать ударом для премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Биби [Биньямин Нетаньяху], вероятно, понимал, что сделка вот-вот состоится и что он не может этому помешать», — привел портал комментарий источника.

По данным Axios, соперники Нетаньяху обвиняют его в превращении страны в «вассальное государство» из-за его молчаливого согласия на навязываемые президентом США Дональдом Трампом условия прекращения конфликта с Ираном. В результате подписание соглашения без достижения заявленных Нетаньяху целей станет для него серьезным стратегическим и политическим ударом.

Отмечается, что израильские чиновники стараются публично не критиковать президента США Дональда Трампа, но в частном порядке выражают свой скептицизм относительно будущей сделки, в том числе по той причине, что она ограничит действия Израиля в Ливане. В то же время американцы стараются успокоить своих ближневосточных коллег, рассчитывая, что при ознакомлении с полными условиями сделки они изменят свое отношение.

Ранее Израиль последовательно настаивал на том, что любое соглашение с Ираном должно включать запрет для Ирана на ядерную программу, ограничение программы баллистических ракет и сворачивание поддержки союзным Тегерану силам на Ближнем Востоке.