USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
Новость дня
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

«Шарль де Голль» возвращается домой

13 июня 2026, 22:49 598

Авианосец «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle) Военно-морских сил Франции в ближайшие дни завершит свою миссию в районе Аравийского моря и вернется в порт Тулона для ремонта. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, речь идет о плановом ремонте, который намечен на июль и был согласован еще до отправки авианосца на Ближний Восток.

Как напоминает телеканал, авианосец покинул порт Тулона еще 27 января для участия в учениях «Орион», проходивших в том числе в Балтийском море. Оттуда он и был перенаправлен в Восточное Средиземноморье, а затем в район Аравийского моря из-за ситуации с блокированием судоходства в Ормузском проливе на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Несмотря на отбытие судна, Франция сохранит свое присутствие в регионе, оставив там вертолетоносец «Мистраль». Сопровождавший авианосец фрегат противовоздушной обороны будет заменен на аналогичный корабль. 

Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 1644
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 11357
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 9054
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
13 июня 2026, 22:50 835
Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
13 июня 2026, 22:38 4836
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии Financial Times
13 июня 2026, 21:20 1762
Флора Керимова госпитализирована
Флора Керимова госпитализирована ФОТО
13 июня 2026, 21:06 3225
Трамп застал Нетаньяху врасплох
Трамп застал Нетаньяху врасплох обновлено 17:52
13 июня 2026, 17:52 6455
Талибы бросили армию против женщин
Талибы бросили армию против женщин
13 июня 2026, 17:18 3074
Европу готовят к войне без США
Европу готовят к войне без США
13 июня 2026, 16:59 2054
Когда похоронят Хаменеи?
Когда похоронят Хаменеи?
13 июня 2026, 15:49 2510

ЭТО ВАЖНО

Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 1644
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 11357
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 9054
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
13 июня 2026, 22:50 835
Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
13 июня 2026, 22:38 4836
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии Financial Times
13 июня 2026, 21:20 1762
Флора Керимова госпитализирована
Флора Керимова госпитализирована ФОТО
13 июня 2026, 21:06 3225
Трамп застал Нетаньяху врасплох
Трамп застал Нетаньяху врасплох обновлено 17:52
13 июня 2026, 17:52 6455
Талибы бросили армию против женщин
Талибы бросили армию против женщин
13 июня 2026, 17:18 3074
Европу готовят к войне без США
Европу готовят к войне без США
13 июня 2026, 16:59 2054
Когда похоронят Хаменеи?
Когда похоронят Хаменеи?
13 июня 2026, 15:49 2510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться