«Шарль де Голль» возвращается домой

Авианосец «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle) Военно-морских сил Франции в ближайшие дни завершит свою миссию в районе Аравийского моря и вернется в порт Тулона для ремонта. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, речь идет о плановом ремонте, который намечен на июль и был согласован еще до отправки авианосца на Ближний Восток.

Как напоминает телеканал, авианосец покинул порт Тулона еще 27 января для участия в учениях «Орион», проходивших в том числе в Балтийском море. Оттуда он и был перенаправлен в Восточное Средиземноморье, а затем в район Аравийского моря из-за ситуации с блокированием судоходства в Ормузском проливе на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Несмотря на отбытие судна, Франция сохранит свое присутствие в регионе, оставив там вертолетоносец «Мистраль». Сопровождавший авианосец фрегат противовоздушной обороны будет заменен на аналогичный корабль.