Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы

Сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 ведут борьбу за попадание в финальную стадию чемпионата Европы-2026.

В отборочном турнире, который проходит в Приштине (Косово), наша женская команда в составе Александры Молленхауэр, Арики Картер и Татьяны Денискиной пробилась в полуфинал. Сборная Азербайджана, играя без замен (отсутствуют Дина Ульянова и Брианна Фрейзер), обыграла на групповой стадии Кипр (16:10) и Мальту (15:14).

Завтра в полуфинале наши баскетболистки встретятся с Косово. Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим в противостоянии Ирландия - Кипр. В финале будет разыграна единственная путевка на чемпионат Европы.

Напомним, женская сборная Азербайджана является серебряным призером прошлогоднего Евро, а на днях наша команда заняла 4-е место на своем дебютном чемпионате мира. Тем не менее она почему-то вынуждена проходить отбор при том, что обыгранные ею на чемпионате мира Германия, Польша и Чехия по рейтингу попали на Евро без квалификации.