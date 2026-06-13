Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы

Сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 ведут борьбу за попадание в финальную стадию чемпионата Европы-2026.
В отборочном турнире, который проходит в Приштине (Косово), наша женская команда в составе Александры Молленхауэр, Арики Картер и Татьяны Денискиной пробилась в полуфинал. Сборная Азербайджана, играя без замен (отсутствуют Дина Ульянова и Брианна Фрейзер), обыграла на групповой стадии Кипр (16:10) и Мальту (15:14).
Завтра в полуфинале наши баскетболистки встретятся с Косово. Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим в противостоянии Ирландия - Кипр. В финале будет разыграна единственная путевка на чемпионат Европы.
Напомним, женская сборная Азербайджана является серебряным призером прошлогоднего Евро, а на днях наша команда заняла 4-е место на своем дебютном чемпионате мира. Тем не менее она почему-то вынуждена проходить отбор при том, что обыгранные ею на чемпионате мира Германия, Польша и Чехия по рейтингу попали на Евро без квалификации.
Мужская сборная Азербайджана, за которую играют Рашид Аббасов, Алибей Мамедли, Ниджат Насиров и Назар Гулиев, проиграла Албании (20:21), обыграла Мальту (18:16) и Сан-Марино (21:20). Заняв 2-е место в группе, наши баскетболисты пробились в полуфинал, где завтра сыграют с Кипром. В другом полуфинале встретятся Албания и Ирландия. Здесь также разыгрывается одна путевка на Евро.
Под руководством Заура Пашаева в Косово отправилась наша молодая команда. Гулиеву 24 года, Аббасову - 22, Насирову и Мамедли - по 21. Для них это первое большое соревнование.
Чемпионат Европы пройдет с 11 по 13 сентября в Антверпене (Бельгия).