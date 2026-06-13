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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

Стармер и Трамп обсудили Иран

13 июня 2026, 22:57 340

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу переговорил с президентом США Дональдом Трампом по поводу его усилий, направленных на прекращение конфликта с Ираном.

Согласно сообщению канцелярии британского премьера, Стармер подчеркнул важность того, чтобы любое соглашение обеспечило «прочный и долгосрочный мир».

Глава британского правительства также заявил, что Великобритания готова поддержать реализацию возможного мирного соглашения и сотрудничать с международными партнерами для обеспечения его успеха.

Оба лидера договорились поддерживать контакт в преддверии саммита «Группы семи» (G7), который пройдет на следующей неделе, сообщил представитель Даунинг-стрит.

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