Стармер и Трамп обсудили Иран

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу переговорил с президентом США Дональдом Трампом по поводу его усилий, направленных на прекращение конфликта с Ираном.

Согласно сообщению канцелярии британского премьера, Стармер подчеркнул важность того, чтобы любое соглашение обеспечило «прочный и долгосрочный мир».

Глава британского правительства также заявил, что Великобритания готова поддержать реализацию возможного мирного соглашения и сотрудничать с международными партнерами для обеспечения его успеха.

Оба лидера договорились поддерживать контакт в преддверии саммита «Группы семи» (G7), который пройдет на следующей неделе, сообщил представитель Даунинг-стрит.