Некоторые американские штаты за «развод» с федеральным правительством

Сразу несколько регионов США и Канады активизировали движения за отделение от федеральных государств, сообщает The New York Times. Участники движений апеллируют к экономическому неравенству и ощущению, что центральная власть не представляет их интересы.

В Сиэтле организация Cascadia Democratic Action («Демократическое движение Каскадии») занимается подготовкой референдумов в 2028 году в Вашингтоне и Орегоне о выходе из состава США. «Мы состоим в токсичных отношениях с федеральным правительством. Развод — это законный ответ», — заявил глава организации, журналист Эндрю Энгельсон.

Кампания за присоединение консервативных округов востока Орегона к соседнему штату «Большой Айдахо» уже победила на референдумах в 13 округах. Ее сторонники указывают на дисбаланс: восток Орегона занимает две трети территории штата, но составляет лишь 10–15% населения. «Они просто не понимают нас на другой стороне гор», — заявил окружной судья Дэн Джойс. При этом два округа, первоначально поддержавших идею, впоследствии отказались от нее.

Схожие настроения фиксируются по всей стране, отмечает NYT. Законодатели Индианы приняли закон, приглашающий консервативные округа Иллинойса войти в состав штата. Сенатор Западной Вирджинии предложил 30 приграничным округам Вирджинии и Мэриленда присоединиться к нему. В Канаде провинция Альберта готовится к референдуму в октябре 2026 года о возможном выходе из страны.

Реализация планов наталкивается на правовые препятствия. Верховный суд США еще в 1869 году постановил, что штаты не могут в одностороннем порядке выйти из состава страны. Изменение границ требует одобрения обоих штатов и Конгресса. По оценке профессора права Вашингтонского университета Хью Спитцера, даже наиболее реалистичный сценарий потребует десятилетий.

О подготовке Альберты к референдуму о выходе из состава Канады в феврале писала The Wall Street Journal. В декабре 2025 года избирательная комиссия одобрила петицию сепаратистской группы «Проект процветания Альберты», что дало старт сбору подписей для вынесения вопроса на всеобщее голосование.

Сторонники независимости рассчитывают на поддержку Вашингтона. По данным Financial Times, сепаратисты хотят запросить у США кредит на $500 млрд для развития провинции после объявления независимости.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал Альберту «естественным партнером» Вашингтона и допустил, что провинции стоит разрешить войти в состав США. Сторонники отделения видят в президенте США Дональде Трампе союзника в противостоянии с либеральным федеральным правительством Канады, которое ограничивает добычу нефти — основу экономики богатой битумными песками провинции.