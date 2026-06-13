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Имя Трампа убрали с фасада Кеннеди-центра

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13 июня 2026, 23:27 595

Имя президента США Дональда Трампа удалили с фасада главного театрально-концертного комплекса американской столицы — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Рабочие в ночь на 13 июня поднялись по строительным лесам, возведенным у здания, и убрали одну за другой буквы, составляющие имя американского лидера.

У здания центра собрались десятки людей, чтобы посмотреть на это. Они реагировали на действия рабочих аплодисментами и одобрительными криками. Многие из них пришли к зданию с самодельными плакатами с различными лозунгами антитрамповского содержания.

12 июня окружной федеральный суд в Вашингтоне отказался дать отсрочку в выполнении решения о возвращении комплексу первоначального названия: полгода назад он был переименован в Центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди. Апелляционный суд также отказался это сделать.

Решение о переименовании комплекса в честь Трампа принял 18 декабря 2025 года совет управляющих центра. С того дня площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа - в честь 35-го, 45-го и 47-го президентов США. Однако суд, рассматривавший иски, поданные к центру в связи с его переименованием и планами капитального ремонта, счел, что совет управляющих превысил полномочия, приняв решение о переименовании. Судья предписал в течение двух недель вернуть комплексу прежнее название. В постановлении судьи указывалось, что переименование комплекса возможно только при участии Конгресса США.

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