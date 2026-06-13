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Над Балтикой дважды за день перехватывали российские самолеты

13 июня 2026, 23:33 382

Шведские силы быстрого реагирования осуществили две отдельные миссии на истребителях JAS 39 Gripen для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Швеции. Об этом сообщают шведские вооруженные силы.

Обе миссии были осуществлены в пятницу, 12 июня.

Объектами перехвата стали два российских военных самолета - Су-24 Fencer и Су-34 Fullback.

В январе 2026 года силы быстрого реагирования Швеции уже перехватывали два российских истребителя над Балтийским морем — шведские военные тогда заявили, что круглосуточно осуществляют воздушное патрулирование для защиты НАТО.

Ранее шведские и немецкие самолеты совместно перехватывали над Балтикой два российских Су-30. Отдельно польские ВВС поднимали авиацию для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.

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