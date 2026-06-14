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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
Новость дня
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

Протесты в Иране

видео
00:16 566

На видео, публикуемых в соцсетях, протестующие в Иране скандируют требования отставки министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Демонстранты обвиняют их в «уступках» и требуют прекратить переговоры с Вашингтоном.

В последние дни в Иране сторонники жесткой линии критикуют министерство иностранных дел и переговорную группу, обвиняя их в предоставлении слишком большого количества уступок Соединенным Штатам в рамках сделки, которая, по словам представителей США и Пакистана, будет подписана в воскресенье.

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