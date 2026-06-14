На Гаити похитили главу аппарата Минобороны

Глава аппарата Министерства обороны Гаити Джеймс Боярд был похищен неизвестными вооруженными людьми в столице страны Порт-о-Пренсе. Об этом 13 июня сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

«Вооруженные люди на Гаити похитили Джеймса Боярда, директора кабинета министра обороны и высокоуважаемого эксперта по безопасности, который также является главным инспектором гаитянской полиции», — говорится в публикации.

По данным AP, Боярд был захвачен в четверг, 11 июня, в районе Бурдон в Порт-о-Пренсе. Этот квартал считается одним из немногих относительно безопасных в гаитянской столице. Как пишет агентство, 70% Порт-о-Пренса контролируются преступным альянсом, известным как «Вив Ансанм».

Подробности инцидента пока не раскрываются. Информации о возможных требованиях похитителей также не поступало. По данным AP, Боярд считается одним из наиболее известных специалистов по вопросам безопасности в стране. Он участвовал в работе по восстановлению Вооруженных сил Гаити и занимался оценкой деятельности национальной полиции в рамках реформирования правоохранительной системы.