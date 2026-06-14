ЧМ-2026: Катар неожиданно вырвал ничью у Швейцарии

Третий день футбольного чемпионата мира-2026 начался с матча в Сан-Франциско между сборными Катара и Швейцарии.
Встреча участников группы «B» неожиданно завершилась вничью - 1:1. Соотечественники присутствовавшего на матче президента ФИФА Джанни Инфантино забили на 17-й минуте и, казалось, без особых проблем доведут дело до победы. Но нет…
У швейцарцев пенальти реализовал футболист французского «Ренна» Брель Эмболо. Европейцы могли забивать еще, но не получилось, а катарцы на 4-й добавленной минуте взяли и сравняли счет. Защитник Буалем Хухи из местного клуба «Аль Садд» головой отправил мяч в ворота, шокировав швейцарцев.
Таким образом, после 1-го тура в группе «B» у всех четырех команд по 1 очку. Напомним, вчера Канада с Боснией и Герцеговиной также сыграли вничью - 1:1.
Во 2-м туре встретятся: Швейцария - Босния и Герцеговина (18 июня, 23:00) и Канада - Катар (19 июня, 02:00).
Ну а сегодняшний футбольный день продолжается. В 2 часа ночи начнется матч группы «С» между Бразилией и Марокко. В 05:00 на поле выйдут еще две команды из этой группы - Гаити и Шотландия. Ну а в 8 утра свой первый матч проведет сборная Турции, выступающая в группе «D». В Ванкувере турки встретятся с Австралией.