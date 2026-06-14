USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
Новость дня
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

ЧМ-2026: Катар неожиданно вырвал ничью у Швейцарии

ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
01:16 465

Третий день футбольного чемпионата мира-2026 начался с матча в Сан-Франциско между сборными Катара и Швейцарии.

Встреча участников группы «B» неожиданно завершилась вничью - 1:1. Соотечественники присутствовавшего на матче президента ФИФА Джанни Инфантино забили на 17-й минуте и, казалось, без особых проблем доведут дело до победы. Но нет… 

У швейцарцев пенальти реализовал футболист французского «Ренна» Брель Эмболо. Европейцы могли забивать еще, но не получилось, а катарцы на 4-й добавленной минуте взяли и сравняли счет. Защитник Буалем Хухи из местного клуба «Аль Садд» головой отправил мяч в ворота, шокировав швейцарцев.

Таким образом, после 1-го тура в группе «B» у всех четырех команд по 1 очку. Напомним, вчера Канада с Боснией и Герцеговиной также сыграли вничью - 1:1. 

Во 2-м туре встретятся: Швейцария - Босния и Герцеговина (18 июня, 23:00) и Канада - Катар (19 июня, 02:00).

Ну а сегодняшний футбольный день продолжается. В 2 часа ночи начнется матч группы «С» между Бразилией и Марокко. В 05:00 на поле выйдут еще две команды из этой группы - Гаити и Шотландия. Ну а в 8 утра свой первый матч проведет сборная Турции, выступающая в группе «D». В Ванкувере турки встретятся с Австралией.

Пентагон опубликовал новую подборку секретных материалов об НЛО
Пентагон опубликовал новую подборку секретных материалов об НЛО ФОТО; видео
01:58 426
Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 2477
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 11995
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 9331
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
13 июня 2026, 22:50 1139
Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
13 июня 2026, 22:38 5213
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии Financial Times
13 июня 2026, 21:20 2111
Флора Керимова госпитализирована
Флора Керимова госпитализирована ФОТО
13 июня 2026, 21:06 3881
Трамп застал Нетаньяху врасплох
Трамп застал Нетаньяху врасплох обновлено 17:52
13 июня 2026, 17:52 6586
Талибы бросили армию против женщин
Талибы бросили армию против женщин
13 июня 2026, 17:18 3231
Европу готовят к войне без США
Европу готовят к войне без США
13 июня 2026, 16:59 2146

ЭТО ВАЖНО

Пентагон опубликовал новую подборку секретных материалов об НЛО
Пентагон опубликовал новую подборку секретных материалов об НЛО ФОТО; видео
01:58 426
Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 2477
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 11995
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 9331
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
13 июня 2026, 22:50 1139
Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
13 июня 2026, 22:38 5213
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии Financial Times
13 июня 2026, 21:20 2111
Флора Керимова госпитализирована
Флора Керимова госпитализирована ФОТО
13 июня 2026, 21:06 3881
Трамп застал Нетаньяху врасплох
Трамп застал Нетаньяху врасплох обновлено 17:52
13 июня 2026, 17:52 6586
Талибы бросили армию против женщин
Талибы бросили армию против женщин
13 июня 2026, 17:18 3231
Европу готовят к войне без США
Европу готовят к войне без США
13 июня 2026, 16:59 2146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться