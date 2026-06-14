ЧМ-2026: Катар неожиданно вырвал ничью у Швейцарии

Третий день футбольного чемпионата мира-2026 начался с матча в Сан-Франциско между сборными Катара и Швейцарии.

Встреча участников группы «B» неожиданно завершилась вничью - 1:1. Соотечественники присутствовавшего на матче президента ФИФА Джанни Инфантино забили на 17-й минуте и, казалось, без особых проблем доведут дело до победы. Но нет…

У швейцарцев пенальти реализовал футболист французского «Ренна» Брель Эмболо. Европейцы могли забивать еще, но не получилось, а катарцы на 4-й добавленной минуте взяли и сравняли счет. Защитник Буалем Хухи из местного клуба «Аль Садд» головой отправил мяч в ворота, шокировав швейцарцев.