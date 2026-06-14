В Белфасте снова протесты

В Белфасте тысячи человек вышли на демонстрацию против расизма. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили агентства PA, AFP и dpa. Акция проводилась в ответ на беспорядки после жестокого нападения с ножом гражданина Судана.

Митинг под лозунгом Together Against Hate («Вместе против ненависти») устроила организация Unite Against Racism на площади перед ратушей в административном центре Северной Ирландии. Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами «Ненависть - единственная угроза нашим улицам» и «Белфаст - против расизма».

Ранее в одном из районов Восточного Белфаста люди в масках поджигали мусорные баки, автомобили, сожгли автобус и нападали на полицейских в ходе антииммигрантских беспорядков, сообщило 10 июня агентство Reuters.

Беспорядки вспыхнули после того, как полиция Северной Ирландии предъявила обвинения 30-летему гражданину Судана, совершившему в Северном Белфасте нападение с ножом. Мужчину обвинили в покушении на убийство, ношении в общественном месте ножа, а также в угрозах убийством. Нападение произошло 8 июня. Пострадал мужчина в возрасте около 40 лет, он получил тяжелые травмы глаз, головы и спины. По данным полиции, вмешавшиеся прохожие спасли жизнь раненому.

По данным радиостанции LBC, нападавший пытался обезглавить жертву.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение отвратительным. Суданский проситель убежища должен был 10 июня предстать перед магистратским судом Белфаста. После преступления в интернете было распространено видео инцидента.