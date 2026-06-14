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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

«Родильному туризму» — бой

01:31 529

Администрация США будет пресекать незаконную деятельность по организации так называемого родильного туризма для получения американского гражданства. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

«Незаконные организации, занимающиеся «родильным туризмом», берут десятки тысяч долларов и подталкивают людей к тому, чтобы они совершали визовое мошенничество, обманывая наших консульских сотрудников», - написал он в X.

«Мы активно пресекаем деятельность этих мошеннических организаций, чтобы ликвидировать их», - добавил представитель Госдепа.

После своей инаугурации 20 января 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. Он запрещал государственным ведомствам выдавать гражданство детям родителей, которые на момент рождения ребенка находились в США на незаконных основаниях. В июле того же года апелляционный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал указ Трампа юридически недействительным и неконституционным. В декабре прошлого года Верховный суд принял к рассмотрению обращение президента с просьбой подтвердить конституционность его указа об ограничении права на гражданство по рождению. Сам Трамп неоднократно заявлял, что право на гражданство по рождению было введено в конституцию «для детей рабов, а не миллиардеров из Китая».

Конституционная поправка о праве на гражданство по рождению была принята после Гражданской войны в США (1861-1865), благодаря чему было отменено решение Верховного суда 1857 года, отрицавшее право афроамериканцев на гражданство.

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