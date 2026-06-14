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ООН бьет тревогу из-за ВИЧ

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Объем глобальной помощи в целях развития программ по борьбе с ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) в 2025 году сократился на 23%, следует из аналитического обзора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Падение стало самым резким за всю историю наблюдений.

 

Как указано в обзоре, в регионах с высокой распространенностью ВИЧ число проводимых тестов на наличие инфекции в 2024 и 2025 годах сократилось на 22%. Уровень применения доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) за этот период снизился на 38%. Снижение зафиксировано в 62 странах.

«Финансирование профилактики уже и так составляло всего 11% от общих расходов на борьбу с ВИЧ в 2024 году, и эти ограниченные инвестиции сейчас еще больше сокращаются. При этом нет никаких признаков того, что внутреннее финансирование сможет восполнить этот пробел», — указано в отчете. 

В обзоре ЮНЭЙДС говорится, что по состоянию на 2025 год в мире проживает 40,9 млн человек с ВИЧ. Число смертей, связанных со СПИДом, за год составило 570 тыс., что стало самым низким показателем за 30 лет.

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