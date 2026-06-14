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Пентагон опубликовал новую подборку секретных материалов об НЛО

ФОТО; видео
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Министерство войны США опубликовало на своем сайте третью подборку рассекреченных данных о неопознанных аномальных явлениях (UAP).

«Министерство войны публикует третью серию рассекреченных и исторических файлов о неопознанных аномальных явлениях (UAP) (...) Коллекция по-прежнему размещена на WAR.GOV/UFO, и министерство будет публиковать дополнительные файлы на постоянной основе», - заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

«На фоне беспрецедентного уровня интереса (...) сайт WAR.GOV/UFO зафиксировал более 1,7 млрд посещений по всему миру с момента его запуска 8 мая 2026 года. Министерство войны и наши партнеры из числа других ведомств активно работают над следующей группой файлов», - отметил Парнелл.

Как и в предыдущих публикациях, в документах не содержится никаких выводов относительно того, считает ли правительство США, что данные об НЛО свидетельствуют о существовании инопланетной жизни. В них также не указывается, представляют ли НЛО угрозу национальной безопасности США.

В межведомственном проекте по публикации ранее секретных данных задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, NASA и другие ведомства.

«Эта публикация является результатом указания президента США Дональда Трампа начать процесс выявления и рассекречивания правительственных файлов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в интересах обеспечения полной прозрачности», - заявили в Пентагоне.

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