Гаджи Алиев спустя два года вернулся на ковер и проиграл в Сент-Луисе

Сказались более молодой возраст соперника и более высокий уровень физической подготовки.

*** 05:04

В эти минуты в американском Сент-Луисе проходит турнир по вольной борьбе RAF10, в котором примет участие 3-кратный чемпион мира из Азербайджана, дважды призер Олимпиад Гаджи Алиев.

35-летний вольник завершил профессиональную карьеру еще в 2024 году, но в соревнованиях RAF (Real American Freestyle) могут принимать участие не только действующие, но и бывшие борцы, а также бойцы из смешанных единоборств.

Сегодня соперником Гаджи Алиева в схватке в легком весе (до 70 кг) будет 27-летний пуэрториканец Себастьян Ривера - серебряный призер чемпионата мира-2023 и бронзовый призер Олимпиады в Париже.