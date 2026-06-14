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Гаджи Алиев спустя два года вернулся на ковер и проиграл в Сент-Луисе

фото, видео; обновлено 05:29
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:29 397

Гаджи Алиев проиграл пуэрториканцу Себастьяну Ривере со счетом 5:9.

Сказались более молодой возраст соперника и более высокий уровень физической подготовки.

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Публикация от Real American Freestyle (@rafwrestlingusa)

*** 05:04

В эти минуты в американском Сент-Луисе проходит турнир по вольной борьбе RAF10, в котором примет участие 3-кратный чемпион мира из Азербайджана, дважды призер Олимпиад Гаджи Алиев.

35-летний вольник завершил профессиональную карьеру еще в 2024 году, но в соревнованиях RAF (Real American Freestyle) могут принимать участие не только действующие, но и бывшие борцы, а также бойцы из смешанных единоборств.

Сегодня соперником Гаджи Алиева в схватке в легком весе (до 70 кг) будет 27-летний пуэрториканец Себастьян Ривера - серебряный призер чемпионата мира-2023 и бронзовый призер Олимпиады в Париже.

Ну а главными событиями вечера станут поединки бойцов ММА Хамзата Чимаева против Диллона Дэниса, а также Армана Царукяна против Тони Фергюсона.

Штаб-квартира Real American Freestyle располагается в американском городе Тампа (штат Флорида). Организация предоставляет борцам возможность заработать неплохие деньги. Так, к примеру, сообщается, что знаменитый российский борец Абдулрашид Садуллаев подписал с RAF эксклюзивный контракт, согласно которому будет получать 100 тысяч долларов за каждую схватку и столько же за каждую победу.

RAF была создана в апреле 2025 года. Первые соревнования прошли в августе прошлого года.

Схватки проходят по правилам Объединенного мира борьбы (UWW) и Федерации борьбы США. Поединки состоят из трех периодов по две минуты каждый.

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