Атака дронов на Россию: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, на территорию одного из предприятий в Новомосковске упали «фрагменты украинских беспилотников». Глава региона не привел деталей происшествия, только сообщил, что «реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется», а в регионе развернут оперштаб.

Несколько регионов РФ в ночь на воскресенье, 14 июня, оказались под атакой беспилотников. Об угрозе ударов и сбитии дронов ночью сообщили власти Белгородской, Орловской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Костромской, Ростовской, Пензенской и Ярославской областей.

Telegram-канал Astra опубликовал видео, предположительно снятое местными жителями: в ролике виден взрыв и пожар. По данным СМИ, под удар попал химкомбинат «Азот», крупнейший в РФ производитель аммиака азотных удобрений. Кроме того, на предприятии производятся уксусная и азотная кислота, которые используются для производства октогена и гексогена - взрывчатых веществ, писал ранее Reuters.

В Орловской области ПВО сбили четыре беспилотника, заявил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. В то же время местные жители сообщили о попадании БПЛА в многоквартирный дом в Орле и возникшем после этого пожаре. Astra, ссылаясь на видео очевидцев, пишет, что возгорание в здании началось на трех этажах - 10-м, 12-м и 14-м. Официально об этом пока не сообщалось.

О пожаре на неуказанном объекте после атаки БПЛА также сообщали жители города Вязьма в Смоленской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщил, что в связи с воздушной угрозой вводились ограничения на движение наземного транспорта на дорогах в направлении Москвы. По данным украинских мониторинговых каналов, под ударом в регионе оказалась нефтебаза близ Рыбинска.

Пресс-служба Росавиации сообщила об ограничениях в работе аэропортов в Тамбове, Калуге, Нижнем Новгороде и Ярославле из-за угрозы БПЛА.

Накануне под ударом украинских БПЛА оказались завод «Нижнекамскнефтехим» (предприятие считается одним из крупнейших среди подобных в России) и нефтеперерабатывающий завод «Танеко».