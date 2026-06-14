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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз

Fox News
08:40 724

В рамках соглашения об урегулировании с США Иран согласился не взимать плату за проход с судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Мы думаем, что у нас есть сделка. Это отличная и очень сильная сделка», — заявил собеседник телеканала.

По его словам, Иран откроет Ормузский пролив без взимания платы. Чиновник отметил, что блокада Соединенных Штатов будет снята одновременно с повторным открытием пролива, последующий этап будет сосредоточен на разминировании водных путей.

США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, однако документ еще должен получить окончательное одобрение сторон, сообщал 12 июня, Axios со ссылкой на источники. По данным издания, Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие и урегулировать вопрос с запасами обогащенного урана. Одним из элементов соглашения может стать снижение уровня обогащения урана под контролем инспекторов ООН. Меморандум предусматривает, что дальнейшие решения по иранской ядерной программе будут приниматься в рамках отдельного соглашения.

Соглашение также предполагает немедленное открытие Ормузского пролива для судоходства и восстановление объемов перевозок до довоенного уровня в течение 30 дней. В ответ США должны снять блокаду иранских портов.

Axios также сообщал, что после открытия пролива Иран может получить временное освобождение от санкций и возможность экспортировать нефть в течение 60 дней. В случае выполнения условий соглашения и прогресса на дальнейших переговорах санкционные послабления могут быть расширены.

Стороны пока не урегулировали вопрос иранских активов, замороженных за рубежом. Тегеран добивается немедленного доступа к части средств после подписания документа, тогда как Вашингтон предлагает поэтапное выделение средств по мере выполнения условий соглашения.

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