Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз

«Мы думаем, что у нас есть сделка. Это отличная и очень сильная сделка», — заявил собеседник телеканала.

В рамках соглашения об урегулировании с США Иран согласился не взимать плату за проход с судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, Иран откроет Ормузский пролив без взимания платы. Чиновник отметил, что блокада Соединенных Штатов будет снята одновременно с повторным открытием пролива, последующий этап будет сосредоточен на разминировании водных путей.

США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, однако документ еще должен получить окончательное одобрение сторон, сообщал 12 июня, Axios со ссылкой на источники. По данным издания, Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие и урегулировать вопрос с запасами обогащенного урана. Одним из элементов соглашения может стать снижение уровня обогащения урана под контролем инспекторов ООН. Меморандум предусматривает, что дальнейшие решения по иранской ядерной программе будут приниматься в рамках отдельного соглашения.

Соглашение также предполагает немедленное открытие Ормузского пролива для судоходства и восстановление объемов перевозок до довоенного уровня в течение 30 дней. В ответ США должны снять блокаду иранских портов.

Axios также сообщал, что после открытия пролива Иран может получить временное освобождение от санкций и возможность экспортировать нефть в течение 60 дней. В случае выполнения условий соглашения и прогресса на дальнейших переговорах санкционные послабления могут быть расширены.

Стороны пока не урегулировали вопрос иранских активов, замороженных за рубежом. Тегеран добивается немедленного доступа к части средств после подписания документа, тогда как Вашингтон предлагает поэтапное выделение средств по мере выполнения условий соглашения.