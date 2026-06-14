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Военный самолет упал в США

08:46 373

Военный самолет потерпел крушение на северо-западе США, сообщает KOMO News со ссылкой на заявление Корпуса морской пехоты США.

Инцидент произошел днем 13 июня у озера Римрок, приблизительно на полпути между национальным парком Маунт-Рейнир и Якимой. Пилот катапультировался из самолета, его госпитализировали.

«Причина происшествия в настоящее время расследуется», — говорится в заявлении Корпуса морской пехоты.

По данным ведомства, разбившийся самолет является истребителем F/A-18 Hornet.

В результате крушения начался лесной пожар, его тушат вертолеты и техника Лесной службы США. Правоохранительные органы эвакуируют туристов эвакуируют из района.

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