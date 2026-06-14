USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
Новость дня
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

«Человек-паук Йемена» погиб, упав в кратер спящего вулкана

08:55 536

Альпинист погиб в Йемене при восхождении на спящий вулкан Харадха Дамт в провинции Эд-Дали. По сообщению издания Yemen Online со ссылкой на гражданскую оборону Йемена, он сорвался и упал прямо в кратер.

Спасатели обнаружили тело альпиниста Антара Аль-Абси спустя несколько часов после происшествия. Останки извлекли из горячих вод внутри жерла вулкана. По данным издания, поисковая операция началась после того, как альпинист перестал выходить на связь во время восхождения.

Издание отмечает, что Аль-Абси, прозванный «Человеком-пауком Йемена», был известен как популярный блогер-экстремал. Он в соцсетях публиковал ролики, в которых документировал свои восхождения на труднодоступные горные вершины.

Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев видео; обновлено 09:14
09:14 1994
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз Fox News
08:40 727
Атака дронов на Россию: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому
Атака дронов на Россию: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому
08:22 1053
Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 3967
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 13385
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 10005
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
13 июня 2026, 22:50 1880
Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
13 июня 2026, 22:38 6000
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии Financial Times
13 июня 2026, 21:20 2843
Флора Керимова госпитализирована
Флора Керимова госпитализирована ФОТО
13 июня 2026, 21:06 5254
Трамп застал Нетаньяху врасплох
Трамп застал Нетаньяху врасплох обновлено 17:52
13 июня 2026, 17:52 6935

ЭТО ВАЖНО

Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев видео; обновлено 09:14
09:14 1994
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз Fox News
08:40 727
Атака дронов на Россию: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому
Атака дронов на Россию: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому
08:22 1053
Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 3967
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 13385
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 10005
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
13 июня 2026, 22:50 1880
Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
13 июня 2026, 22:38 6000
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии
Вспышка Эболы — «генеральная репетиция» новой пандемии Financial Times
13 июня 2026, 21:20 2843
Флора Керимова госпитализирована
Флора Керимова госпитализирована ФОТО
13 июня 2026, 21:06 5254
Трамп застал Нетаньяху врасплох
Трамп застал Нетаньяху врасплох обновлено 17:52
13 июня 2026, 17:52 6935
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться