«Человек-паук Йемена» погиб, упав в кратер спящего вулкана

Альпинист погиб в Йемене при восхождении на спящий вулкан Харадха Дамт в провинции Эд-Дали. По сообщению издания Yemen Online со ссылкой на гражданскую оборону Йемена, он сорвался и упал прямо в кратер.

Спасатели обнаружили тело альпиниста Антара Аль-Абси спустя несколько часов после происшествия. Останки извлекли из горячих вод внутри жерла вулкана. По данным издания, поисковая операция началась после того, как альпинист перестал выходить на связь во время восхождения.

Издание отмечает, что Аль-Абси, прозванный «Человеком-пауком Йемена», был известен как популярный блогер-экстремал. Он в соцсетях публиковал ролики, в которых документировал свои восхождения на труднодоступные горные вершины.