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Три страны соберут армию у Сувалкского коридора

09:05 386

Литва и Польша с 16 по 26 июня проведут вблизи Сувалкского коридора, проходящего по границам стран, военные учения «Отважный вепрь» (Gallant Boar 2026), в них также примет участие Франция. Об этом сообщает литовский портал LRT.

Со стороны Литвы в учениях участвует механизированный драгунский батальон великого князя Литвы Бутигейдиса и бригада пехоты «Жемайтия», уточняет портал. В ходе маневров будут отрабатываться совместные операции, синхронизация действий союзников и совершенствование навыков, необходимых для обеспечения защиты Сувалкского коридора.

Сувалкский коридор, узкий перешеек между Калининградской областью и Беларусью протяженностью менее 100 км, имеет важное стратегическое значение для НАТО и ЕС, так как соединяет страны Балтии с территорией Евросоюза. В ЕС и НАТО опасаются, что при начале возможной конфронтации Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор: это отрежет Литву, Латвию и Эстонию от остальной части Альянса. Потому близ коридора систематически проходят военные учения, а Польша и Литва усиленно охраняют эти территории. В апреле 2026 года литовский парламент одобрил строительство военного полигона близ перешейка. Ожидается, что работы завершат к 2028 году, а на соответствующем участке смогут разместиться до 4000 военнослужащих.

Ранее Reuters сообщало, что НАТО также намерена создать новую командную структуру, которая позволит ускорить переброску военных сил в Эстонию и Латвию в случае военной эскалации со стороны России.

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