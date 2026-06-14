Три страны соберут армию у Сувалкского коридора

Литва и Польша с 16 по 26 июня проведут вблизи Сувалкского коридора, проходящего по границам стран, военные учения «Отважный вепрь» (Gallant Boar 2026), в них также примет участие Франция. Об этом сообщает литовский портал LRT.

Со стороны Литвы в учениях участвует механизированный драгунский батальон великого князя Литвы Бутигейдиса и бригада пехоты «Жемайтия», уточняет портал. В ходе маневров будут отрабатываться совместные операции, синхронизация действий союзников и совершенствование навыков, необходимых для обеспечения защиты Сувалкского коридора.