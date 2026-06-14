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Северная Корея объявила: «Вопрос закрыт»

09:30 119

Северная Корея останется ядерным государством, вопрос о денуклеаризации страны закрыт, сообщила пресс-служба МИД республики, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению, заявление МИД стало «ответом» на недавние действия США и их союзников. Как отметил в Пхеньяне, Вашингтон, Токио и Сеул систематически «прибегают к риторике ядерной угрозы» в адрес Северной Кореи. В связи с этим МИД республики назвал любые разговоры о ядерном разоружении «нелепыми и пустым заблуждением».

Ким Чен Ын на новом заводе по производству ядерных материалов

Кроме того, представитель министерства осудил «коллективные провокации в виде ядерного конфликта» со стороны США, Японии и Южной Кореи, а также «нечистые намерения» западных стран, которые пытаются навязать суверенным государствам противоречащие конституции действия.

«Как бы ни спорили три страны — США, Япония и Южная Корея, — им никогда не удастся изменить нынешний статус Корейской Народной Демократической Республики как ядерной державы. Никто не сможет вернуть «денуклеаризацию», которая навсегда утрачена в потоке времени», — говорится в сообщении.

В Пхеньяне утверждают, что создание собственного «ядерного щита» является законным и необходимым процессом для сдерживания внешних угроз, а также для обеспечения мира и стабильности в регионе. Расширение ядерного потенциала КНДР в МИД назвали «необратимым».

Reuters отмечает, что на прошлой неделе представители США и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле в рамках Ядерной консультативной группы (NCG), где обсудили усиление ядерного сдерживания и меры в ответ на развитие военной программы Северной Кореи.

Недавно Северная Корея продемонстрировала новый завод по производству ядерных материалов. После посещения предприятия лидер страны Ким Чен Ын объявил о планах по наращиванию ядерных сил страны «в геометрической прогрессии». Позднее он заявил, что военно-морские силы должны сыграть более значимую роль в системе ядерного сдерживания и должны быть способны наносить «сокрушительные удары по противнику в любой момент под водой или на воде».

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), на январь 2025 года Северная Корея располагала примерно 50 ядерными боеголовками и имела достаточно делящегося материала для производства еще до 40. В апреле 2026 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Северная Корея добилась «очень серьезных» успехов в ядерной программе, в частности, благодаря строительству объекта по обогащению урана.

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