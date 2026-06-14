ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии

Третий день футбольного чемпионата мира закрывал матч в канадском Ванкувере между сборными Австралии и Турции.
Национальная команда Турции считалась чуть ли не главным фаворитом своей группы, однако проиграла в стартовом матче австралийцам - 0:2.
На 27-й минуте счет в игре открыл нападающий английского «Уотфорда» Нестори Иранкунда, обыгравший защитников и точно пробивший.
Турецкие футболисты владели огромным территориальным преимуществом, но нанести точный решающий удар не удавалось. А контратака австралийцев на 75-й минуте оказалась результативной. Полузащитник немецкого «Санкт-Паули» Коннор Меткалф точно пробил с дальней дистанции и сделал счет 2:0.
Турция и Австралия вместе с США и Парагваем выступают в группе «D». Вчера американцы разгромили Парагвай (4:1) и возглавляют турнирную таблицу, опережая Австралию по разнице забитых и пропущенных мячей.
Во 2-м туре встретятся: США - Австралия (19 июня, 23:00), Турция - Парагвай (20 июня, 07:00).
Турецкая сборная вернулась на ЧМ спустя 24 года. В 2002 команда под руководством Шенола Гюнеша завоевала бронзовые медали.
В отличие от Турции, Австралия с 2006 года неизменно участвует в финальных стадиях чемпионатов мира. Лучший результат - выход в 1/8 финала.