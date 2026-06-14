USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
Новость дня
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии

ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
09:56 1507

Третий день футбольного чемпионата мира закрывал матч в канадском Ванкувере между сборными Австралии и Турции.

Национальная команда Турции считалась чуть ли не главным фаворитом своей группы, однако проиграла в стартовом матче австралийцам - 0:2.

На 27-й минуте счет в игре открыл нападающий английского «Уотфорда» Нестори Иранкунда, обыгравший защитников и точно пробивший. 

Турецкие футболисты владели огромным территориальным преимуществом, но нанести точный решающий удар не удавалось. А контратака австралийцев на 75-й минуте оказалась результативной. Полузащитник немецкого «Санкт-Паули» Коннор Меткалф точно пробил с дальней дистанции и сделал счет 2:0. 

Турция и Австралия вместе с США и Парагваем выступают в группе «D». Вчера американцы разгромили Парагвай (4:1) и возглавляют турнирную таблицу, опережая Австралию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Во 2-м туре встретятся: США - Австралия (19 июня, 23:00), Турция - Парагвай (20 июня, 07:00).

Турецкая сборная вернулась на ЧМ спустя 24 года. В 2002 команда под руководством Шенола Гюнеша завоевала бронзовые медали.

В отличие от Турции, Австралия с 2006 года неизменно участвует в финальных стадиях чемпионатов мира. Лучший результат - выход в 1/8 финала.

«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху
«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху
11:06 202
Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...
Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...
10:30 483
ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии
ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии ВИДЕО
09:56 1508
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев видео; обновлено 09:14
09:14 3735
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз Fox News
08:40 1554
Удары дронов по России: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому
Удары дронов по России: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому видео; обновлено 09:48
09:48 2723
Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 4369
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 13770
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 10203
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
13 июня 2026, 22:50 2047
Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
13 июня 2026, 22:38 6156

ЭТО ВАЖНО

«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху
«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху
11:06 202
Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...
Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...
10:30 483
ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии
ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии ВИДЕО
09:56 1508
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев видео; обновлено 09:14
09:14 3735
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз Fox News
08:40 1554
Удары дронов по России: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому
Удары дронов по России: пожар на крупном химпредприятии. Попало по нефтебазе и жилому дому видео; обновлено 09:48
09:48 2723
Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 4369
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 13770
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается
Украина выбивает россиян с Кинбурнской косы. Кольцо вокруг Крыма сжимается экс-советник главы МВД Украины комментирует для haqqin.az
12 июня 2026, 21:03 10203
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
Без травмированных и с неопытными... Как Азербайджан борется за попадание на чемпионат Европы
13 июня 2026, 22:50 2047
Лимиты на продажу бензина в Татарстане
Лимиты на продажу бензина в Татарстане обновлено 22:38
13 июня 2026, 22:38 6156
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться