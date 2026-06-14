ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии

Третий день футбольного чемпионата мира закрывал матч в канадском Ванкувере между сборными Австралии и Турции.

Национальная команда Турции считалась чуть ли не главным фаворитом своей группы, однако проиграла в стартовом матче австралийцам - 0:2.

На 27-й минуте счет в игре открыл нападающий английского «Уотфорда» Нестори Иранкунда, обыгравший защитников и точно пробивший.

Турецкие футболисты владели огромным территориальным преимуществом, но нанести точный решающий удар не удавалось. А контратака австралийцев на 75-й минуте оказалась результативной. Полузащитник немецкого «Санкт-Паули» Коннор Меткалф точно пробил с дальней дистанции и сделал счет 2:0.