«Один донор может спасти несколько жизней»

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году, приурочен к дню рождения иммунолога Карла Ландштейнера, открывшего группы крови.
Заместитель исполнительного директора Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Афет Зейналова рассказывает в интервью об основной цели учреждения Всемирного дня донора крови, кто может стать донором крови, скольким может помочь один донор крови…
– Всемирный день донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня, учрежден с целью выражения признательности добровольным и безвозмездным донорам крови за их неоценимый вклад в жизнь общества, повышения осведомлённости населения о важности донорства и привлечения новых доноров. Этот день также призван обратить внимание на необходимость обеспечения систем здравоохранения безопасными и достаточными запасами крови.
Всемирный день донора крови еще раз напоминает о том, что ежедневно тысячи пациентов спасаются благодаря донорской крови. Именно поэтому для формирования устойчивых и безопасных запасов крови необходимо постоянно увеличивать число добровольных доноров.
Самоотверженность доноров заслуживает особого уважения. Не ожидая ничего взамен, они сдают кровь ради здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот гуманитарный поступок порой спасает жизнь тяжёлому пациенту, дарит надежду семье и помогает человеку вернуться к полноценной жизни. Поскольку одна донация крови может быть разделена на несколько компонентов и использована для лечения нескольких пациентов, вклад каждого донора приобретает особую ценность.
Особого признания заслуживают регулярные доноры. Они способствуют постоянному пополнению запасов крови, укрепляют устойчивость системы здравоохранения и играют важную роль в спасении человеческих жизней в чрезвычайных ситуациях. Эти люди являются живым воплощением гуманизма, социальной ответственности и солидарности.
14 июня — это не только день благодарности донорам, но и особый повод ещё раз напомнить каждому здоровому человеку о важности донорства крови. Ведь всего несколько минут, потраченных одним человеком, могут подарить другому шанс на новую жизнь.
– Что такое донорство крови и какое жизненно важное значение оно имеет для общества?
– Донорство крови — это добровольная сдача крови здоровым человеком для лечения пациентов, нуждающихся в ее компонентах. Несмотря на стремительное развитие современной медицины, полноценной искусственной замены человеческой крови до сих пор не существует. Поэтому потребности реципиентов могут быть обеспечены только благодаря здоровым донорам.
Донорская кровь играет жизненно важную роль при проведении сложных хирургических операций, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых кровотечений во время родов, а также при лечении пациентов, страдающих талассемией, гемофилией и другими наследственными заболеваниями крови. Донорство крови — это не просто медицинская процедура, а важная гуманитарная миссия, обеспечивающая здоровье и безопасность общества в целом.
– Кто может стать донором крови?
– Добровольное донорство предполагает сдачу крови без какой-либо материальной заинтересованности, исключительно из гуманитарных побуждений и чувства социальной ответственности. Во всём мире именно добровольные и безвозмездные доноры считаются самым безопасным и надёжным источником крови.
Такие доноры, как правило, более ответственно относятся к своему здоровью и предоставляют достоверную информацию о своем состоянии. Это существенно снижает риск распространения инфекций, передающихся через кровь. Кроме того, добровольное донорство способствует укреплению в обществе ценностей гуманизма, милосердия и взаимопомощи.
– Скольким людям может помочь один донор крови?
– Одна донация крови может помочь спасти жизни нескольких человек. Донорская кровь разделяется на три основных компонента:
• эритроцитарная масса — применяется при кровопотерях, хирургических операциях, травмах, талассемии и анемиях;
• тромбоциты — необходимы пациентам с лейкемией, проходящим химиотерапию, а также при заболеваниях костного мозга и кровотечениях;
• плазма — используется при ожогах, заболеваниях печени, гемофилии и шоковых состояниях.
Люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, такими как талассемия, гемофилия и лейкемия, регулярно нуждаются в переливании крови и её компонентов. При дорожно-транспортных происшествиях, стихийных бедствиях и тяжёлых послеродовых кровотечениях донорская кровь остаётся одним из важнейших средств спасения жизни.
– Почему регулярное донорство играет важную роль для устойчивого функционирования системы здравоохранения?
– Регулярное донорство имеет огромное значение для стабильной и эффективной работы системы здравоохранения. Срок хранения компонентов крови ограничен: эритроциты могут храниться от 35 до 42 дней, а тромбоциты — всего до 5 дней. Поэтому запасы крови нуждаются в постоянном пополнении.
Регулярное донорство позволяет предотвращать дефицит компонентов крови, повышает готовность к чрезвычайным ситуациям, обеспечивает лечение пациентов с хроническими заболеваниями и ежедневно создает возможность для спасения сотен человеческих жизней.