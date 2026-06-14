«Один донор может спасти несколько жизней»

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году, приурочен к дню рождения иммунолога Карла Ландштейнера, открывшего группы крови. Заместитель исполнительного директора Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Афет Зейналова рассказывает в интервью об основной цели учреждения Всемирного дня донора крови, кто может стать донором крови, скольким может помочь один донор крови…

– Всемирный день донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня, учрежден с целью выражения признательности добровольным и безвозмездным донорам крови за их неоценимый вклад в жизнь общества, повышения осведомлённости населения о важности донорства и привлечения новых доноров. Этот день также призван обратить внимание на необходимость обеспечения систем здравоохранения безопасными и достаточными запасами крови. Всемирный день донора крови еще раз напоминает о том, что ежедневно тысячи пациентов спасаются благодаря донорской крови. Именно поэтому для формирования устойчивых и безопасных запасов крови необходимо постоянно увеличивать число добровольных доноров. Самоотверженность доноров заслуживает особого уважения. Не ожидая ничего взамен, они сдают кровь ради здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот гуманитарный поступок порой спасает жизнь тяжёлому пациенту, дарит надежду семье и помогает человеку вернуться к полноценной жизни. Поскольку одна донация крови может быть разделена на несколько компонентов и использована для лечения нескольких пациентов, вклад каждого донора приобретает особую ценность. Особого признания заслуживают регулярные доноры. Они способствуют постоянному пополнению запасов крови, укрепляют устойчивость системы здравоохранения и играют важную роль в спасении человеческих жизней в чрезвычайных ситуациях. Эти люди являются живым воплощением гуманизма, социальной ответственности и солидарности. 14 июня — это не только день благодарности донорам, но и особый повод ещё раз напомнить каждому здоровому человеку о важности донорства крови. Ведь всего несколько минут, потраченных одним человеком, могут подарить другому шанс на новую жизнь.