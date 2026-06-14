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Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...

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В результате российских ударов по Сумской области Украины погибли два человека, четверо пострадали, сообщает Национальная полиция Украины.

«За прошедшие сутки под вражеским обстрелом оказались 17 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В Белопольской громаде в результате ударов вражеских дронов погибла 64-летняя женщина, ранены мужчины в возрасте 51 и 66 лет. В Середино-Будской громаде в результате попадания российского БПЛА в дом погибла 57-летняя женщина», — говорится в сообщении полиции.

«…Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений РФ», — добавили в полиции.

В Запорожской области за минувшие сутки в результате обстрелов и авиаударов российских войск погиб один человек, трое были ранены, повреждены жилье и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. По его информации, за сутки россияне нанесли 830 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области.

В свою очередь, начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что пять человек получили ранения в результате российских обстрелов.

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