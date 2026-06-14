Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...

«За прошедшие сутки под вражеским обстрелом оказались 17 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В Белопольской громаде в результате ударов вражеских дронов погибла 64-летняя женщина, ранены мужчины в возрасте 51 и 66 лет. В Середино-Будской громаде в результате попадания российского БПЛА в дом погибла 57-летняя женщина», — говорится в сообщении полиции.

«…Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений РФ», — добавили в полиции.

В Запорожской области за минувшие сутки в результате обстрелов и авиаударов российских войск погиб один человек, трое были ранены, повреждены жилье и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. По его информации, за сутки россияне нанесли 830 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области.

В свою очередь, начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что пять человек получили ранения в результате российских обстрелов.