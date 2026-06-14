«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху

«Это плохое соглашение, которое наносит ущерб нашим (Израиля) интересам, - заявил израильский источник порталу. - Никто им (соглашением) не доволен. Мы понимаем, что оно нам не подходит. Тревожно то, что Израиль не может оказывать никакого влияния, его голос не услышан», - сказал собеседник Ynet.

Намечающиеся договоренности между США и Ираном, по мнению Израиля, являются «плохим соглашением», которое нанесет ущерб израильским интересам. Но Израиль не может ничего изменить, так как лишен влияния в процессе урегулирования между Вашингтоном и Тегераном. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Ynet.

Другой источник заявил порталу, что президент США Дональд Трамп якобы «подставил» Израиль: «Трамп нас подставил, мы поплатились. Мы больше не в курсе событий и не можем ничего изменить». «Мы в шоке, Трамп ведет диалог с другими странами, но не с Израилем», - добавил он.

Портал отмечает, что в течение многих лет Трампа воспринимали как человека, в значительной степени разделяющего израильскую оценку иранской угрозы и выступающего за «максимальное давление» на Тегеран. Но на данном этапе, по израильским оценкам, приоритеты Вашингтона другие, Трамп хочет заключить сделку с Ираном «любой ценой». Израильские официальные лица считают, что Трамп хочет быстро положить конец кризису и предотвратить полномасштабную войну. В результате Соединенные Штаты готовы пойти на компромисс по вопросам, которые Израиль считает критически важными для своей национальной безопасности, пишет портал.

Кроме того, в Израиле есть опасения, что в будущем Вашингтон будет оказывать на него давление с тем, чтобы он проявлял сдержанность в отношении движения «Хезболла», чтобы не поставить под угрозу соглашение с Тегераном, утверждает портал. Израиль дает понять, что не намерен допустить ситуацию, при которой свобода действий его армии в Ливане будет ограничена в результате американо-иранского соглашения, отмечает Ynet.

Ранее Трамп заявил, что «сделка с Ираном будет подписана» 14 июня. При этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание меморандума об урегулировании конфликта с США не произойдет 14 июня, но не исключил, что это событие состоится в ближайшие дни. По данным портала Axios, подписание меморандума между США и Ираном пройдет 14 июня в виртуальном формате.

Между тем, по сообщению израильских СМИ, лидеры оппозиции Израиля обвиняют Нетаньяху в «провале переговоров» между США и Тегераном и неспособности развить военные успехи Израиля. Глава партии «Государственный лагерь» Бени Ганц и бывший премьер-министр Эхуд Барак обвинили действующего главу правительства в «дипломатическом и стратегическом провале». В интервью израильскому радио Ганц заявил, что «то, что Иран и Ливан остаются связанными, — это провал. Нетаньяху, заявлявший о своем выходе на «другую лигу» в отношениях с американцами, должен был работать над этим, но не сумел добиться успеха». Отвечая на вопрос, уступил ли Нетаньяху американскому давлению в решающий момент, Ганц ответил: «Да. Это упущение Нетаньяху». Он добавил, что «остается ощущение упущенной стратегической возможности. Нам не удалось — ни в Ливане, ни в Иране, ни в контексте связей между ними — реализовать военные успехи на стратегическом уровне. Формирующееся соглашение отсекает слишком много принципиальных вещей и гарантирует слишком мало. Израилю придется готовиться к противостоянию этой реальности в последующие годы».

Бывший премьер-министр Эхуд Барак в эфире радиостанции «Кан Решет Бет» охарактеризовал ситуацию для Израиля как «крайне тяжелую: «Это очень плохо. Израиль расплачивается за высокомерие и слепоту Нетаньяху, а также за его попытки манипулировать Трампом». По его словам, «Иран вышел из этой ситуации укрепившимся, Израиль — ослабленным, и это является персональной стратегической ответственностью Нетаньяху. Он потерпел неудачу».