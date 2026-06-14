Не более 10 миллионов: швейцарцы пошли на референдум

Жители Швейцарии решают на референдуме в воскресенье, 14 июня, сразу две важные для них темы - о поправках в закон о всеобщей гражданской службе и об ограничении численности населения. Речь идет о том, сколько человек должно жить в стране после 2050 года.
Ограничить уровень постоянного населения на отметке 10 миллионов человек предложила правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP).
По сообщению Reuters, вызванное обеспокоенностью по поводу иммиграции, давления на государственные услуги и жилищное строительство, конституционное изменение предусматривает, что население не должно превышать 10 миллионов к 2050 году. По официальным прогнозам, Швейцария может достичь этого показателя к началу 2040-х годов.
Если предложение будет принято, достижение отметки в 10 миллионов запустит процесс, который может заставить Швейцарию отменить соглашение о свободном передвижении рабочей силы с Евросоюзом.
За несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Швейцария заключила соглашение с Брюсселем об углублении экономической интеграции с Евросоюзом. Это и другие соглашения, регулирующие двусторонние торговые отношения, могут быть поставлены под сомнение из-за ограничения численности населения и свободного передвижения, которое является основой единого рынка ЕС.