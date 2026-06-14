USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
Новость дня
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

Не более 10 миллионов: швейцарцы пошли на референдум

11:35 721

Жители Швейцарии решают на референдуме в воскресенье, 14 июня, сразу две важные для них темы - о поправках в закон о всеобщей гражданской службе и об ограничении численности населения. Речь идет о том, сколько человек должно жить в стране после 2050 года.

Ограничить уровень постоянного населения на отметке 10 миллионов человек предложила правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP).

По сообщению Reuters, вызванное обеспокоенностью по поводу иммиграции, давления на государственные услуги и жилищное строительство, конституционное изменение предусматривает, что население не должно превышать 10 миллионов к 2050 году. По официальным прогнозам, Швейцария может достичь этого показателя к началу 2040-х годов.

Если предложение будет принято, достижение отметки в 10 миллионов запустит процесс, который может заставить Швейцарию отменить соглашение о свободном передвижении рабочей силы с Евросоюзом.

За несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Швейцария заключила соглашение с Брюсселем об углублении экономической интеграции с Евросоюзом. Это и другие соглашения, регулирующие двусторонние торговые отношения, могут быть поставлены под сомнение из-за ограничения численности населения и свободного передвижения, которое является основой единого рынка ЕС. 

Последствия атаки на Россию: беспилотник попал в многоэтажку, горели нефтебазы и химпредприятие. Есть жертвы
Последствия атаки на Россию: беспилотник попал в многоэтажку, горели нефтебазы и химпредприятие. Есть жертвы видео; обновлено 12:43
12:43 3765
Иран обсудил с союзниками сделку с Трампом. А катарские переговорщики уже в Тегеране
Иран обсудил с союзниками сделку с Трампом. А катарские переговорщики уже в Тегеране
12:30 221
Командование Черноморского флота России покидает Крым?
Командование Черноморского флота России покидает Крым?
12:14 920
Премьер объявил: Британия перехватила танкер российского «теневого флота»
Премьер объявил: Британия перехватила танкер российского «теневого флота»
11:45 539
«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху
«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху новость дополнена
11:06 1637
Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...
Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...
10:30 1002
ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии
ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии ВИДЕО
09:56 2603
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев видео; обновлено 09:14
09:14 4949
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз Fox News
08:40 2023
Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 4652
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 14062

ЭТО ВАЖНО

Последствия атаки на Россию: беспилотник попал в многоэтажку, горели нефтебазы и химпредприятие. Есть жертвы
Последствия атаки на Россию: беспилотник попал в многоэтажку, горели нефтебазы и химпредприятие. Есть жертвы видео; обновлено 12:43
12:43 3765
Иран обсудил с союзниками сделку с Трампом. А катарские переговорщики уже в Тегеране
Иран обсудил с союзниками сделку с Трампом. А катарские переговорщики уже в Тегеране
12:30 221
Командование Черноморского флота России покидает Крым?
Командование Черноморского флота России покидает Крым?
12:14 920
Премьер объявил: Британия перехватила танкер российского «теневого флота»
Премьер объявил: Британия перехватила танкер российского «теневого флота»
11:45 539
«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху
«Трамп нас подставил»: Израиль в гневе из-за сделки США и Ирана. Оппозиция критикует Нетаньяху новость дополнена
11:06 1637
Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...
Атаки России на Украину: двое погибших в Сумской области, более 800 ударов по Запорожью...
10:30 1002
ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии
ЧМ-2026: Турция, имея огромное преимущество, проиграла Австралии ВИДЕО
09:56 2603
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев
Массовая драка в Сент-Луисе, где проиграл Гаджи Алиев видео; обновлено 09:14
09:14 4949
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз
Сделка Ирана и США: Тегеран не будет брать денег за Ормуз Fox News
08:40 2023
Трамп заверил Нетаньяху, что…
Трамп заверил Нетаньяху, что… обновлено 00:29
00:29 4652
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США обновлено 00:22
00:22 14062
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться