Не более 10 миллионов: швейцарцы пошли на референдум

Жители Швейцарии решают на референдуме в воскресенье, 14 июня, сразу две важные для них темы - о поправках в закон о всеобщей гражданской службе и об ограничении численности населения. Речь идет о том, сколько человек должно жить в стране после 2050 года.

По сообщению Reuters, вызванное обеспокоенностью по поводу иммиграции, давления на государственные услуги и жилищное строительство, конституционное изменение предусматривает, что население не должно превышать 10 миллионов к 2050 году. По официальным прогнозам, Швейцария может достичь этого показателя к началу 2040-х годов.

Если предложение будет принято, достижение отметки в 10 миллионов запустит процесс, который может заставить Швейцарию отменить соглашение о свободном передвижении рабочей силы с Евросоюзом.

За несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Швейцария заключила соглашение с Брюсселем об углублении экономической интеграции с Евросоюзом. Это и другие соглашения, регулирующие двусторонние торговые отношения, могут быть поставлены под сомнение из-за ограничения численности населения и свободного передвижения, которое является основой единого рынка ЕС.