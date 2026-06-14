Премьер объявил: Британия перехватила танкер российского «теневого флота»

В ходе операции, длившейся шесть часов, коммандос Королевской морской пехоты и специально подготовленные сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью при поддержке ВВС поднялись на борт танкера Smyrtos, информирует BBC.

В ночь на воскресенье британские вооруженные силы перехватили нефтяной танкер «теневого флота» России в Ла-Манше, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Операция проводилась при поддержке самолетов Морской авиационной группы, самолета Королевских ВВС P-8, а также кораблей HMS Sutherland и HMS Ledbury.

Нефтяной танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна и в настоящее время, по данным Marine Traffic, стоит на якоре в Ла-Манше.

Операция, проведенная в воскресенье утром, осуществлялась в тесном сотрудничестве с Францией, сообщило Министерство обороны. В заявлении говорится, что судно задержано и будет находиться под наблюдением у южного побережья на время проведения расследования. Правоохранительные меры в территориальных водах Великобритании были приняты в соответствии с национальным и международным законодательством, указали британские власти.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в своем посте на X, что «эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну (президента РФ Владимира) Путина в Украине, что мы не позволим им скрыться».

Министр обороны Дэн Джарвис сказал: «Россия полагается на свой «теневой флот» для финансирования конфликта в Украине, и наши меры по перехвату наносят удар по незаконной войне Путина».

1 июня Франция при поддержке Великобритании в воскресенье задержала в Атлантическом океане российский танкер, который включен в санкционные списки и предположительно входит в российский «теневой флот». Танкер Tagor был задержан примерно в 400 морских милях (более 700 км) к западу от французского полуострова Бретань.