Барак Обама-2 решил баллотироваться в президенты

«Малоизвестный» кандидат в губернаторы Калифорнии Барак Обама Шоу подал заявку на участие в выборах президента США в 2028 году. Об этом сообщает газета New York Post.
«Первичные выборы губернатора Калифорнии уже завершились..., большинство проигравших кандидатов признали поражение и вышли из гонки. Но один малоизвестный претендент, к всеобщему веселью в интернете, переводит свою кампанию на новый уровень: он намерен баллотироваться в президенты в 2028 году», — говорится в публикации.
Кампания демократа Шоу на пост губернатора в мае привлекла внимание благодаря сходству его имени с именем 44-го президента США Барака Обамы. Он был одним из 61 кандидата в губернаторском бюллетене, победу одержать ему не удалось. Многие восприняли его участие в выборах как розыгрыш или шутку. До этого Шоу пытался стать мэром города Аламеда в районе залива Сан-Франциско, где получил 16 522 голоса (0,2% от общего числа).
Неудачи в выборах мэра и губернатора не остановили Шоу: в своем недавнем обращении он рассказал о решении баллотироваться в президенты США, сравнив себя с изобретателем Томасом Эдисоном. «Говорили, что он не потерпел неудачу 10 000 раз, а придумал 10 000 способов, как не следует изготавливать лампочку. Так что, очевидно, я все это время баллотировался в президенты. Я просто об этом не знал», — сказал американец.
Как передает газета, Шоу родился под именем Сесил Л. Шоу III, но в 2013 году официально сменил его, вдохновившись бывшим президентом Соединенных Штатов. По его словам, новое имя символизирует надежду. «Обама сделал невозможное возможным для людей, похожих на меня — стал президентом Соединенных Штатов», — объяснил он.
Демократ Барак Обама — 44-й президент США (2009–2017), первый глава государства из числа афроамериканцев.