Барак Обама-2 решил баллотироваться в президенты

«Малоизвестный» кандидат в губернаторы Калифорнии Барак Обама Шоу подал заявку на участие в выборах президента США в 2028 году. Об этом сообщает газета New York Post.

«Первичные выборы губернатора Калифорнии уже завершились..., большинство проигравших кандидатов признали поражение и вышли из гонки. Но один малоизвестный претендент, к всеобщему веселью в интернете, переводит свою кампанию на новый уровень: он намерен баллотироваться в президенты в 2028 году», — говорится в публикации.

Кампания демократа Шоу на пост губернатора в мае привлекла внимание благодаря сходству его имени с именем 44-го президента США Барака Обамы. Он был одним из 61 кандидата в губернаторском бюллетене, победу одержать ему не удалось. Многие восприняли его участие в выборах как розыгрыш или шутку. До этого Шоу пытался стать мэром города Аламеда в районе залива Сан-Франциско, где получил 16 522 голоса (0,2% от общего числа).