Командование Черноморского флота России покидает Крым?

Командование Черноморского флота РФ намерено перенести органы управления из аннексированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Об этом 14 июня сообщили в украинском движении «Атеш».
Как утверждают в движении, переезд связан с нарастающими обстрелами Украины по Крыму, в том числе и после удара 27 мая по штабу авиации Черноморского флота РФ, пишет «Украинская правда».
В сообщении движения говорится, что «по данным информаторов из числа военных, часть офицеров уже занимается практическими вопросами переезда, не дожидаясь официальных распоряжений: перевозят семьи, избавляются от имущества, которое не получится взять с собой, обустраиваются на новом месте в Новороссийске… Перенос органов управления — логичное следствие систематического давления на инфраструктуру флота в Крыму... Судя по тому, как развивается ситуация, ближайшие месяцы могут стать для (российских) сил в Крыму наиболее тяжелыми за все время с начала войны».
Ситуация в аннексированном РФ Крыму усугубляется из-за ударов Сил обороны Украины по российской логистике. В частности, усложнилась ситуация с горючим. В конце мая Силы обороны Украины стали обстреливать участки трассы «сухопутного коридора», задействованные в военной и гражданской логистике РФ. В частности, под огонь попадают военная техника, грузовики и бензовозы.