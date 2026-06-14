Командование Черноморского флота России покидает Крым?

Командование Черноморского флота РФ намерено перенести органы управления из аннексированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Об этом 14 июня сообщили в украинском движении «Атеш».

Как утверждают в движении, переезд связан с нарастающими обстрелами Украины по Крыму, в том числе и после удара 27 мая по штабу авиации Черноморского флота РФ, пишет «Украинская правда».