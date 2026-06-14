Иран обсудил с союзниками сделку с Трампом. А катарские переговорщики уже в Тегеране

«Стратегическое партнерство между Ираном, Китаем и Россией, а также координация и взаимодействие между тремя странами будут продолжаться в тесных рамках», — сказал он.

Послы Ирана, Китая и России провели в Тегеране встречу, в рамках которой обсудили меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном. Об этом в соцсети Х сообщил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.

А агентство Reuters со ссылкой на источники передает, что катарские переговорщики прибыли утром 14 июня в Тегеран, чтобы финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном.

Ожидается, что соглашение об окончании конфликта, продолжающегося более трех месяцев, может быть подписано уже 14 июня, пишет агентство.

12 июня иранское агентство Mehr со ссылкой на источник опубликовало проект меморандума между США и Ираном. Сделка включает 14 пунктов, затрагивающих вопросы прекращения войны, снятия санкций и открытия Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон и Тегеран могут подписать мирное соглашение 14 июня. По его словам, после заключения сделки США рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока. Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения о подписании соглашения 14 июня, отметив, что это может произойти в ближайшие дни.