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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США
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В Швейцарии пройдут прямые переговоры Ирана и США

Синоптики о погоде в понедельник

12:57 781

В понедельник, 15 июня, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня возможны локальные осадки, местами грозы, прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 26-29 тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами дожди, возможны ливни с грозами, град. В некоторых горных и предгорных районах осадки ожидаются интенсивными. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 18-21, днем - 28-32 тепла, в горах ночью 9-14, днем 18-23, местами до 25-28 тепла.

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