МЧС просвещает население

По сообщению пресс-службы ведомства, при участии специалистов Государственной службы пожарного надзора, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Сумгаитским региональным центром были организованы просветительские мероприятия в гостинице Regnum Hotel, в детском саду №11 поселка Гобу Апшеронского района, в специализированной детско-юношеской спортивно-шахматной школе олимпийского резерва Апшеронского района и в детском саду №13 села Новханы Апшеронского района.

Структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели серию мероприятий по информированию населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

Гянджинский региональный центр МЧС провел мероприятие в Гянджа-Дашкесанском региональном подразделении Агентства пищевой безопасности Азербайджана; Южный региональный центр — в средней школе села Гюнешли имени Н.Мурадова Лерикского района; Северный региональный центр — в публичном юридическом лице «Сиязаньская центральная районная больница» и в средней школе села Афурджа Губинского района; Карабахский региональный центр — в детском саду №8 города Агджабеди; Северо-Западный региональный центр — в Центре Гейдара Алиева Шемахинского района; а Аранский региональный центр МЧС — в детском саду №1 города Геранбой.

«Целью мероприятий стало предоставление гражданам необходимых знаний о правилах поведения при возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В ходе мероприятий была представлена подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для Азербайджана видах ЧС, о необходимых правилах поведения при пожарах и землетрясениях. Участникам разъяснили назначение горячей линии МЧС «112», наглядно продемонстрировали порядок использования первичных средств пожаротушения.

Мероприятия проходили в интерактивной форме, на все вопросы участников были даны подробные ответы.