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Трамп грозит своим врагам

13:52 404

Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать секретное оружие под названием «дискомбобулятор» против своих противников. Соответствующее заявление и изображение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп опубликовал сгенерированную ИИ картинку: он стоит на палубе военного корабля и в бинокль наблюдает за флотом под американскими флагами; в небе пролетают истребители. Подпись под картинкой гласит: «Вас дискомбобулируют». Трамп не уточнил, кому именно адресована его угроза.

В январе The New York Post со ссылкой на венесуэльского военного писала, что в ходе операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы применили неизвестное оружие, испускающее «сильную звуковую волну». Позже Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия — «дискомбобулятор». В интервью New York Post он заявил, что не может разглашать детали, но назвал устройство «дискомбобулятором» (от англ. discombobulate — «дезорганизовывать, запутывать»). Американский президент заявил, что именно он придумал такое наименование. «Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было «дискомбобулировано», — отметил Трамп. По его словам, военным США удалось полностью обезвредить противника в Венесуэле, не потеряв «ни одного человека» и «ни одной единицы техники».

Источники NYP утверждали, что после применения такого устройства охранники Николаса Мадуро падали с кровотечением из носа и рта.

Американская операция «Абсолютная решимость» по захвату венесуэльского лидера в ночь на 3 января продолжалась всего 2 часа 20 минут.

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