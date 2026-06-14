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Израиль приказал жителям юга Ливана срочно эвакуироваться

14:00 205

Население десятков деревень в ливанской провинции Набатия получило срочное указание израильских военных переместиться за реку Захрани, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.

В ближайшее время израильская армия может нанести удары по этим территориям, предупредил Адраи.

«В связи с нарушением террористической организацией «Хезболла» соглашения о прекращении огня Армия обороны вынуждена применить против нее силу. Армия обороны не намерена причинять вам вред»,— написал господин Адраи в соцсети X.

Жителям рекомендовано удалиться не менее чем на 1 км от населенных пунктов.

Адраи также предупредил, что нахождение рядом с боевиками или военной техникой организации представляет прямую угрозу для жизни. Ливанским семьям настоятельно рекомендовано уйти на северный берег реки Захрани ради собственной безопасности.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что его страна сохранит свободу действий и не отступит из зон безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа.

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