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Фон дер Ляйен против Каллас?

14:33 664

В Брюсселе нарастает напряженность вокруг возможного передела полномочий между руководством Евросоюза, сообщает Euronews.

Согласно неофициальному документу, обсуждаются варианты реформы, которые могут урезать влияние верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. При этом источники не исключают, что за этой инициативой стоит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая якобы заинтересована в передаче внешнеполитических функций под свой контроль.

Оба варианта, предлагаемые французской стороной, либо усиливают позиции Брюсселя в лице Еврокомиссии, либо возвращают рычаги влияния национальным столицам, оставляя Каллас номинальную роль.

Многие европейские дипломаты полагают, что громкий скандал вокруг реформы внешнеполитического европейского ведомства, вероятно, обусловлен «внутриведомственными распрями», отметил телеканал. Утверждается, что брюссельские чиновники также видят в фон дер Ляйен «самопровозглашенного геополитического игрока», который высказывается на многие темы, связанные с внешней политикой блока, подрывая позиции Каллас. Поэтому предположение о том, что на самом деле предложенная реформа приведет к лишению полномочий ее нынешней главы, является убедительной стратегией по подавлению роли EEAS со стороны фон дер Ляйен, отмечает телеканал.

«Внешняя политика является постоянной, а порой и центральной темой в выступлениях фон дер Ляйен», — указывает Euronews. В свою очередь, редактор европейского отдела Euronews Мария Тадео в своей колонке пишет, что «Урсула фон дер Ляйен активно осваивает территорию Каллас».

По данным Euronews, на этой неделе Каллас разослала служебное письмо, в котором попыталась защитить свое ведомство и отчитывалась об успехах в проделанной работе.

В пресс-службе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на вопрос Euronews, хочет ли она упразднить ведомство Каллас, заявили: «Европейская служба внешних связей является частью институтов, которые реализуют политику ЕС, и, очевидно, она пользуется поддержкой нашего руководителя».

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