Кибератака на крупнейшие банки Ирана

Кибератака нарушила работу четырех крупнейших иранских банков, при этом власти страны заявляют, что данные клиентов не были скомпрометированы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что атака была направлена на общую коммуникационную инфраструктуру, которой пользуются Bank Melli, Bank Tejarat, Bank Saderat и Банк развития экспорта Ирана, что вынудило технические команды принять защитные меры и временно повлияло на некоторые банковские услуги.

Власти утверждают, что не произошло ни одного несанкционированного доступа к информации о клиентах и никакие данные не были удалены, и что продолжаются работы по восстановлению нормальной работы.