Украина может потерять один из крупнейших городов Донбасса

Украинская армия может вскоре потерять еще один крупный город в Донецкой области. Согласно последним сообщениям СМИ, подразделения российской армии взяли под контроль около половины города Константиновка и ведут огонь по логистическим путям украинских войск. Город находится в состоянии полуокружения, и украинские командиры говорят, что удерживать Константиновку становится все труднее. Константиновка — один из трех крупнейших городов Донецкой области, которые ещё не оккупированы. До войны население города составляло около 70 000 человек. Константиновка расположена на дороге в Краматорск и Славянск, другие крупные города региона, остающиеся под контролем Украины. Российская армия подошла к этим городам с флангов на 12-15 километров, и потеря Константиновки может открыть путь для прямого наступления на Славянск и Краматорск.

Корреспондент украинского интернет-издания hromadske.ua побеседовал с украинскими бойцами, воюющими в Константиновке. «Смогут ли наши пехотинцы остаться в городе до июля? Я не знаю», — сказал командир, пожелавший остаться неназванным. Как пишет украинское издание, в Константиновке разворачивается основное сражение летней кампании 2026-го. Ближайшие недели могут стать решающими для одного из ключевых городов Донецкой области. Российские военные настолько расползлись по городу, что выбить их оттуда может стать сверхзадачей. С начала этого года россияне уничтожают город артиллерией, а пехота проникает внутрь. Впервые российские солдаты были замечены в городе еще в октябре 2025 года, а массовая инфильтрация произошла уже весной 2026-го. Сначала российская армия окружила город, традиционно образуя «клещи». Наступление шло с севера и юга, Константиновка попала в «мешок», а территория между флангами превратилась в зону смерти из-за роев беспилотников. В настоящее время весь город и две главные дороги, ведущие к нему, находятся под контролем российских беспилотников. 10 июня ограниченное число российских солдат пересекло Константиновку и вошло в деревню Осыково в направлении города Дружовка. Это создает риск полного окружения города.

«Под прикрытием зеленых насаждений враг начинает просачиваться непосредственно в город. Его группы, которые инфильтрировались в город, достаточно многочисленны, и наша пехота уже ведет городские бои на флангах самой Константиновки», — рассказывает командир батальона ВСУ. По его словам, сама Константиновка находится в полуокружении. Поэтому логистика оказалась в тяжелом состоянии. Комбат ВСУ также рассказал, что, килл-зона сейчас фактически начинается от Краматорска и тянется к самой Константиновке. Автомобили попадают под удары уже на выезде из Краматорска. Трое командиров ВСУ рассказали, что в Константиновку уже проникли более сотни российских военных. Один из них считает, что реальное число может быть более близким к 250, ведь точно подсчитать количество вражеских групп сложно. Украинские военные утверждают, что российская армия использует в Константиновке тактику, аналогичную той, что применялась ранее для захвата города Покровск, а именно: проникновение в город небольшими группами пехоты, последующее разделение населенного пункта на сектора и установление контроля над ключевыми путями снабжения. Как рассказывает командиры, когда в Покровске количество проникших в город российских военных превысило 250 человек, ВСУ уже не смогли его зачистить. Однако Константиновка примерно вдвое больше Покровска, поэтому эта численность противника может быть не столь показательной.

Бойцы ВСУ говорят, что будущее города будет зависеть от того, «какие силы и средства готов выделить главком ВСУ Сырский, чтобы удержать Константиновку». В конце концов, добавляют они, если россияне полностью захватят город, украинские защитники смогут отрезать его и задержать врага внутри Константиновки. «Мы способны посадить их группировку на голодный паек. В тех домах, где они сидят, уже почти нечего есть. Пехоту я бы в город не заводил. В Константиновке есть естественная линия обороны — овраг, фактически разделяющий город. За ним – открытые поля и большое количество инженерных заграждений. Если обеспечить изоляцию Константиновки, российские подразделения могут оказаться в ловушке. Из города можно сделать килзон. Трагедии здесь нет. Главное — беречь наших людей и наносить противнику максимальные потери», — отмечает командир роты одной из бригад, обороняющей Константиновку. Российские военачальники и военные эксперты, со своей стороны, заявляют, что ситуация в городе безнадежна для украинских сил, и вскоре они могут оказаться в полном окружении. Российский военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии газете «Взгляд» охарактеризовал происходящее как постепенное преодоление оборонительных рубежей с элементами окружения. По его словам, город уже находится под давлением сразу с нескольких направлений, а оборона украинских сил, как он считает, приобрела очаговый характер.