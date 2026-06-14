ЦИК Армении скоро объявит итоги выборов: оппозиция обратилась к своим сторонникам

Административный суд Армении отклонил два иска партии «Процветающая Армения» против ЦИК с требованием о признании недействительными результатов голосования на двух избирательных участках, сообщила пресс-секретарь лидера ППА Ивета Тоноян.

По сообщению армянских СМИ, Тоноян призвала сторонников партии, представителей оппозиции, общественно-политических кругов и граждан собраться 14 июня в 17:30 у здания ЦИК. В комиссии в 18:00 будут подведены окончательные итоги состоявшихся 7 июня парламентских выборов

Лидеры оппозиционной партии «Процветающая Армения», а также блоков «Армения» и «Сильная Армения» призвали сторонников «выступить единым фронтом», чтобы заявить о «нарушениях» и бороться за «восстановление избирательных прав».