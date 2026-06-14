Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита в Москву 15-17 июня «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и обстановку в Черноморском регионе, говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе встречи министры планируют обсудить текущую напряженную ситуацию на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии в отношении Ирана, перспективы урегулирования палестинской проблемы. Состоится предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Черноморском регионе, включая вопросы обеспечения безопасного судоходства», - рассказали в российском министерстве.

В сообщении МИД РФ также говорится, что «отдельный акцент планируется сделать на перспективах расширения взаимодействия (на Южном Кавказе), включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе…»

Кроме того, Лавров обсудит с Фиданом содействие новым сирийским властям в налаживании в стране инклюзивного политического диалога и возвращении социально-экономической жизни в мирное русло.