Помощник президента Азербайджана и секретарь Совбеза Армении встретились в Дилижане

В Дилижане (Армения) 14 июня состоялась рабочая встреча между помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.

По сообщению АзерТАдж, «во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном, была подчеркнута важность поддержания двустороннего диалога в контексте усилий, нацеленных на продвижение прочного мира и стабильности в регионе».

Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу мер доверия между гражданскими сообществами обеих стран.

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян решили поддерживать контакты на рабочем уровне и подтвердили проведение следующей встречи в Азербайджане.