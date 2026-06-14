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Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

«Нефтяной дождь» в российском городе после удара украинцев по нефтебазе

18:18 670

В Рыбинском районе Ярославской области РФ 14 июня прошел дождь с мазутом, сообщает 76.ru со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) у деревни Волково черной пленкой покрылись дома, теплицы и растения.

«Я в шоке. Приехали, а у нас вся дача, вообще все в этом мазуте. Все растения, все. «Дождь» прошел», — рассказала одна из собеседниц издания.

На видеозаписях, сделанных жителями, видны черные капли на цветах и листьях, как черная жидкость стекает с навесов.

Деревня Волково расположена в 20 км от Рыбинска, на берегу реки Шексна, которая впадает в Рыбинское водохранилище. Украинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео, снятое, как утверждается, на берегу реки Волготня в Ярославской области. Судя по кадрам, вода и берег загрязнены мазутом.

В ночь на 14 июня Ярославскую область атаковали украинские беспилотники. Как сообщалось, под удар попал, в частности, комбинат «Темп» в Рыбинске, который служит хранилищем топлива.

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