Азербайджан разгромил Косово и вышел в финал отбора на чемпионат Европы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал отборочного турнира чемпионата Европы-2026.

Сегодня в полуфинале наша команда в составе Александры Молленхауэр, Арики Картер и Татьяны Денискиной легко обыграла Косово - 21:5. В финале, в котором будет разыграна единственная путевка в финальную стадию чемпионата Европы, мы сыграем с победителем матча Ирландия - Кипр.

Ранее на групповой стадии азербайджанские баскетболистки обыграли Кипр (16:10) и Мальту (15:14).

Напомним, женская сборная Азербайджана является серебряным призером прошлогоднего Евро, а на днях заняла 4-е место на своем дебютном чемпионате мира.

Мужская сборная Азербайджана, собранная из молодых баскетболистов, сегодня также сыграет в полуфинале. Соперник - Кипр.

На групповой стадии коллектив в составе Рашида Аббасова, Алибея Мамедли, Ниджата Насирова и Назара Гулиева проиграл Албании (20:21), а затем обыграл Мальту (18:16) и Сан-Марино (21:20).

Чемпионат Европы пройдет с 11 по 13 сентября в Антверпене (Бельгия).