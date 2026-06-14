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Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
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Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

Азербайджан разгромил Косово и вышел в финал отбора на чемпионат Европы

Отдел спорта
18:19 598

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал отборочного турнира чемпионата Европы-2026.

Сегодня в полуфинале наша команда в составе Александры Молленхауэр, Арики Картер и Татьяны Денискиной легко обыграла Косово - 21:5. В финале, в котором будет разыграна единственная путевка в финальную стадию чемпионата Европы, мы сыграем с победителем матча Ирландия - Кипр.

Ранее на групповой стадии азербайджанские баскетболистки обыграли Кипр (16:10) и Мальту (15:14). 

Напомним, женская сборная Азербайджана является серебряным призером прошлогоднего Евро, а на днях заняла 4-е место на своем дебютном чемпионате мира.

Мужская сборная Азербайджана, собранная из молодых баскетболистов, сегодня также сыграет в полуфинале. Соперник - Кипр.

На групповой стадии коллектив в составе Рашида Аббасова, Алибея Мамедли, Ниджата Насирова и Назара Гулиева проиграл Албании (20:21), а затем обыграл Мальту (18:16) и Сан-Марино (21:20). 

Чемпионат Европы пройдет с 11 по 13 сентября в Антверпене (Бельгия).

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