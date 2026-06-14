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Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
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Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

Зеленский созвонился с Трампом

19:20 655

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Подробностей разговора он не раскрыл.

По данным источника «РБК Украины», беседа длилась не менее 30 минут. В ходе разговора Зеленский поздравил Трампа с днем рождения (президенту США исполнилось 80 лет), стороны также обсудили ряд вопросов, включая переговорный процесс.

«Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное — в том числе идеи по переговорам», — сказал собеседник издания.

15 июня во Франции начнется саммит G7. СМИ сообщали, что в рабочей сессии будут участвовать как президент США Дональд Трамп, так и президент Украины Владимир Зеленский. Однако отдельной двусторонней встречи с Зеленским Трамп не планировал. При этом источник Politico отмечает, что договоренность о такой встрече еще может быть достигнута.

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