Зеленский созвонился с Трампом

По данным источника «РБК Украины», беседа длилась не менее 30 минут. В ходе разговора Зеленский поздравил Трампа с днем рождения (президенту США исполнилось 80 лет), стороны также обсудили ряд вопросов, включая переговорный процесс.

«Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное — в том числе идеи по переговорам», — сказал собеседник издания.

15 июня во Франции начнется саммит G7. СМИ сообщали, что в рабочей сессии будут участвовать как президент США Дональд Трамп, так и президент Украины Владимир Зеленский. Однако отдельной двусторонней встречи с Зеленским Трамп не планировал. При этом источник Politico отмечает, что договоренность о такой встрече еще может быть достигнута.