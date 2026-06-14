В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером

Решения о войне и переговорах с Соединенными Штатами принимаются верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и Высшим советом национальной безопасности, и все фракции должны следовать этим решениям. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Выступая на встрече с представителями СМИ, президент Ирана заявил, что вызывает сожаление использование таких ярлыков, как «измена» и «предательство страны», в отношении иранской переговорной команды. Пезешкиан заявил, что комментарии государственного телевидения о войне и переговорах с Вашингтоном не обязательно отражают взгляды Высшего совета национальной безопасности, Высшего совета обороны или указания Моджтабы Хаменеи.
Тем временем Мохаммад-Хоссейн Хошвагт, родственник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, раскритиковал выступающих против подписания Ираном меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами.
«В Совете национальной безопасности военные и руководители силовых структур, а также представители руководства, наряду с президентом и министром иностранных дел, рассмотрели вопрос о меморандуме о взаимопонимании под надзором руководства, принимая во внимание интересы и выгоды Ирана, и пришли к такому заключению; что означает противодействие этому со стороны некоторых лиц, наряду с (премьер-министром Израиля) Нетаньяху?!» — написал Хошвагт на X.
Накануне в Иране протестующие требовали отставки министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Демонстранты обвиняли их в «уступках» и требовали прекратить переговоры с Вашингтоном. В последние дни в Иране сторонники жесткой линии критикуют Министерство иностранных дел и переговорную группу, обвиняя их в предоставлении слишком большого количества уступок Соединенным Штатам в рамках сделки, которая, по словам представителей США и Пакистана, будет подписана в воскресенье.