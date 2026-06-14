В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером

Решения о войне и переговорах с Соединенными Штатами принимаются верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и Высшим советом национальной безопасности, и все фракции должны следовать этим решениям. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Выступая на встрече с представителями СМИ, президент Ирана заявил, что вызывает сожаление использование таких ярлыков, как «измена» и «предательство страны», в отношении иранской переговорной команды. Пезешкиан заявил, что комментарии государственного телевидения о войне и переговорах с Вашингтоном не обязательно отражают взгляды Высшего совета национальной безопасности, Высшего совета обороны или указания Моджтабы Хаменеи.