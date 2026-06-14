Звонок Путина Трампу

«Состоялся не только обмен любезностями. Президент Трамп выслушал не только добрые слова и пожелания, но лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы», — сказал Ушаков, которого цитируют российские СМИ.

Президент РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня телефонный разговор, российский президент поздравил американского коллегу с 80-летием. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, собеседники обсудили ситуацию вокруг заключения мирного соглашения между США и Ираном.

Ушаков отметил, что беседа президентов «носила дружеский и откровенный характер». Владимир Путин не скрывал своего уважения к «бойцовским качествам» собеседника, хвалил его способность «держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей». Дональд Трамп был «тронут сказанным», сказал помощник российского президента.

«Общение… продолжалось около часа. Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут», — сказал он.

Кроме того, Путин выразил наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп, оценил ее роль по воссоединению российских и украинских детей с семьями, добавил Ушаков.

По утверждению помощника президента РФ, Трамп пообещал Путину «воздействовать» на Киев и европейских партнеров США, а также выступил за прекращение войны в Украине. Путин заявил Трампу, что, если президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи с ним, то пусть приезжает в Москву. Кроме того, президенты РФ и США договорились, что спецпосланники Трампа и переговорщики со стороны США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — в ближайшее время снова приедут в Россию.

Ранее советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.