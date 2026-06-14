В небе столкнулись вертолеты: шесть погибших

В Бразилии в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воскресенье утром произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщил новостной канал G1.

Как отмечает СМИ, столкновение произошло в небе. Личности погибших пока не установлены.

Телеканал сообщает, что один из вертолетов детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD.

По данным Национального агентства гражданской авиации, одним из вертолетов был Eurocopter AS 350 B2. Он использовался с 2012 года.