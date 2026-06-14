USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Новость дня
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане

В небе столкнулись вертолеты: шесть погибших

20:29 248

В Бразилии в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воскресенье утром произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщил новостной канал G1.

Как отмечает СМИ, столкновение произошло в небе. Личности погибших пока не установлены.

Телеканал сообщает, что один из вертолетов детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD.

По данным Национального агентства гражданской авиации, одним из вертолетов был Eurocopter AS 350 B2. Он использовался с 2012 года.

Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы обновлено 20:29
20:29 1571
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
19:57 511
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане добавлено видео
17:25 3269
Трамп недоволен Израилем: Не должен был атаковать Бейрут
Трамп недоволен Израилем: Не должен был атаковать Бейрут фото и видео; обновлено 19:15
19:15 3772
ЦИК Армении объявил: Партия Пашиняна победила
ЦИК Армении объявил: Партия Пашиняна победила видео; обновлено 18:28
18:28 3331
Иран раскрыл детали сделки с Америкой
Иран раскрыл детали сделки с Америкой обновлено 18:00
18:00 3813
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
16:52 1110
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота»
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота» видео; обновлено 16:30
16:30 2590
ОДКБ ждет денег, Армения смотрит на Евросоюз
ОДКБ ждет денег, Армения смотрит на Евросоюз Димаш Альжанов комментирует для haqqin.az
13:28 2943
Из Китая в Кыргызстан, оттуда — в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце
Из Китая в Кыргызстан, оттуда — в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце все еще актуально
13 июня 2026, 18:18 6712
Зеленский об ударах по объектам России: «Ответ на отказ завершить войну»
Зеленский об ударах по объектам России: «Ответ на отказ завершить войну» видео; обновлено 13:10
13:10 8145

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл Ирландию и в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы обновлено 20:29
20:29 1571
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
В Иране критикуют противников соглашения с США: все решения принимаются верховным лидером
19:57 511
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане
Гаджиев и Григорян встретились в Дилижане добавлено видео
17:25 3269
Трамп недоволен Израилем: Не должен был атаковать Бейрут
Трамп недоволен Израилем: Не должен был атаковать Бейрут фото и видео; обновлено 19:15
19:15 3772
ЦИК Армении объявил: Партия Пашиняна победила
ЦИК Армении объявил: Партия Пашиняна победила видео; обновлено 18:28
18:28 3331
Иран раскрыл детали сделки с Америкой
Иран раскрыл детали сделки с Америкой обновлено 18:00
18:00 3813
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
Фидан летит в Москву: обсудит с Лавровым «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке» и Южный Кавказ
16:52 1110
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота»
Британцы показали, как захватывали танкер российского «теневого флота» видео; обновлено 16:30
16:30 2590
ОДКБ ждет денег, Армения смотрит на Евросоюз
ОДКБ ждет денег, Армения смотрит на Евросоюз Димаш Альжанов комментирует для haqqin.az
13:28 2943
Из Китая в Кыргызстан, оттуда — в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце
Из Китая в Кыргызстан, оттуда — в Азербайджан. Переговоры в новом президентском дворце все еще актуально
13 июня 2026, 18:18 6712
Зеленский об ударах по объектам России: «Ответ на отказ завершить войну»
Зеленский об ударах по объектам России: «Ответ на отказ завершить войну» видео; обновлено 13:10
13:10 8145
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться